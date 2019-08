Em casa, Athletico-PR busca reabilitação no Brasileiro contra o Ceará

Derrotado pelo Grêmio no último sábado, pelo Brasileirão, o Athletico-PR vive a ansiedade de reencontrar os gremistas na próxima quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Brasil. Em meio aos encontros com o clube gaúcho, no entanto, a equipe do técnico Tiago Nunes tem um compromisso às 19 horas deste sábado, quando recebe o Ceará na Arena da Baixada, pela 17ª rodada do Brasileiro.

Décimo colocado, com 22 pontos, o Athletico vive um momento ruim, com duas derrotas seguidas nas últimas rodadas, para Atlético-MG e Grêmio, além do revés por 2 a 0 para o mesmo Grêmio na Copa do Brasil, sob grande risco de eliminação. Caso não vença o Ceará, perderá pelo menos uma posição na tabela, uma vez que o adversário tem 20 pontos, em 13º lugar.

Durante os treinamentos, Tiago Nunes indicou que deve escalar o time com seis mudanças. Diferente de outras ocasiões em vésperas de mata-mata, nenhuma das alterações será feita pela decisão de preservar jogadores importantes para a partida seguinte.

A opção de poupar foi colocada em prática na rodada passada. Os preservados foram o lateral-esquerdo Adriano, o meia Nikão e o atacante Marco Ruben, trio que volta ao time neste sábado. O lateral-direito Madson e o meia Thonny Anderson, baixas contra o Grêmio por questões contratuais, também estão à disposição. Thonny deve ficar no banco.

Khellven, Márcio Azevedo, Léo Cittadini e Vitinho serão sacados em razão dos retornos. Outra mudança será a entrada do zagueiro Pedro Bambu no lugar de Léo Pereira, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Ao lado dele, Pedro Henrique pode substituir Lucas Halter, mas a questão segue em aberto.