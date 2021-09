Em casa, Athletico-PR ganha do Grêmio por 4 a 2 e volta a embalar no Brasileirão

Apesar de estar em meio aos jogos da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Peñarol, do Uruguai, o Athletico-PR não poupou jogadores e passou com certa tranquilidade pelo Grêmio, vencendo pelo placar de 4 a 2, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, e voltou a embalar no Campeonato Brasileiro. Novamente, a "lei do ex" atacou e Pedro Rocha marcou os dois primeiros gols do duelo válido pela 22.ª rodada. Renato Kayser marcou os outros dois gols do time da casa, enquanto que Thiago Santos e Vanderson descontaram para os gaúchos.

Com o resultado, o Athletico-PR, que havia acabado com um jejum de sete jogos na rodada passada, conseguiu embalar a segunda vitória seguida e agora aparece na nona posição com 30 pontos, ou seja, está a três do Corinthians, que é o primeiro time dentro do G6. Agora, porém, o foco volta a ser outro. Depois de vencer o jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, o time paranaense terá a vantagem de jogar pelo empate contra o Peñarol, nesta quinta-feira, em casa, às 21h30. No Uruguai venceu por 2 a 1.

Leia Também Volta da torcida aos estádios: veja onde o público é permitido e as regras para assistir aos jogos

Do outro lado, o Grêmio tinha a chance de deixar a zona de rebaixamento, mas não aproveitou. Depois de vencer quatro dos últimos cinco jogos no Brasileirão, o último inclusive contra o Flamengo, em pleno Maracanã, o time gaúcho segue na 18.ª colocação com 22 pontos, dois a menos que o Santos, primeiro time fora da degola. O time gaúcho, no entanto, ainda tem dois jogos a menos que a maioria de seus adversários.

O duelo começou bastante movimentado, com o Athletico-PR tendo mais posse de bola e pressionando o Grêmio na defesa, que tentava responder em contra-ataques rápidos. Mas foram mesmo os donos da casa que abriram o placar em uma jogada rápida. Aos 30 minutos, após um bom lançamento, Pedro Rocha invadiu a área, ganhou do zagueiro e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Gabriel Chapecó.

O segundo gol saiu ainda no primeiro tempo e foi mais uma vez dos pés do ex-gremista Pedro Rocha. Aos 45 minutos, Nikão cruzou na área e o atacante se antecipou ao zagueiro para testar firme para o fundo das redes.

Quem pensou que a primeira etapa foi movimentada, nem imaginava o que viria pela frente. Logo aos nove minutos, Renato Kayser ampliou para o Athletico-PR. O atacante aproveitou um bom cruzamento de Khellven e fez de cabeça: 3 a 0. Enquanto o time paranaense ainda comemorava, o Grêmio conseguiu descontar. Aos 13, em mais uma jogada área, Vanderson cobrou escanteio e Thiago Santos testou para o fundo das redes.

No lance seguinte, o time paranaense foi ao ataque e deu um "banho de água fria" no Grêmio ao marcar o quarto gol. Aos 15 minutos, Khellven encontrou Renato Kayser sem marcação, que bateu na saída de Gabriel Chapecó. Já o sexto e último gol do jogo, que fechou o placar, aconteceu aos 38. Douglas Costa encontrou Vanderson, que bateu cruzado da entrada da área e diminuiu para o Grêmio.

Os dois times voltam a campo no Brasileirão no próximo final de semana para a disputa da 23.ª rodada. No domingo, o Grêmio recebe o Sport, em Porto Alegre, às 20h30. Um pouco mais cedo, às 16 horas, o Athletico-PR visita o Flamengo, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 4 x 2 GRÊMIO

ATHLETICO-PR - Santos; Thiago Heleno (Nicolás Hernández), Zé Ivaldo e Lucas Fasson; Khellven (Marcinho), Richard (Christian), Léo Cittadini e Nicolas; Nikão, Renato Kayzer (Bissoli) e Pedro Rocha (Carlos Eduardo). Técnico: Paulo Autuori.

GRÊMIO - Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos (Mateus Sarará), Lucas Silva (Douglas Costa) e Villasanti (Darlan); Alisson (Léo Pereira), Borja e Ferreira. Técnico: Felipão.

GOLS - Pedro Rocha, aos 30 e aos 45 minutos do primeiro tempo; Renato Kayzer, aos 9 e aos 15, Thiago Santos, aos 13, e Vanderson, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo (Athletico-PR); Ruan, Borja, Douglas Costa, Rafinha e Mateus Sarará (Grêmio).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).