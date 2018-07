Em casa, Betis acorda no segundo tempo e busca empate com Getafe

No duelo de abertura da 11.ª rodada do Campeonato Espanhol, o Betis desceu para o intervalo perdendo para o Getafe por 2 a 0, mas conseguiu reagir e empatar a partida por 2 a 2 nos minutos finais nesta sexta-feira, em Sevilha.

Os visitantes abriram o placar com Markel Bergara, aos 18 minutos do primeiro tempo, e ampliaram com Francisco Portillo, aos 34. O Betis demorou para acordar no jogo.

Diminuiu o placar aos 23 minutos da etapa final, com Antonio Sanabria, e deixou tudo igual a três minutos do término do tempo regulamentar com uma bomba de fora da área de Boudebouz. Com o apoio dos torcedores, os anfitriões tentaram pressionar nos acréscimos, mas a heroica virada não veio.

O resultado deixou o Betis na oitava colocação com 17 pontos, a três de distância do G4 - o Atlético de Madrid é o quarto colocado. O Getafe está em 10.º lugar, com 13.

A 11.ª rodada continua neste sábado, com destaque para o duelo no estádio Camp Nou do líder Barcelona contra o Sevilla, que está em quinto lugar. O time de Lionel Messi ocupa a ponta da tabela de classificação com 28 pontos, quatro à frente do Valencia, o vice-líder, e com oito de vantagem sobre o Real Madrid, que está em terceiro.

A equipe do atacante português Cristiano Ronaldo jogará apenas neste domingo contra o Las Palmas, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. A vitória é fundamental para acalmar os ânimos da equipe, que na última quarta-feira perdeu para o Tottenham por 3 a 1, em Londres, pela Liga dos Campeões da Europa.