Em casa, Bragantino sofre para vencer o lanterna ABC Longe de mostrar um futebol bonito e competente, o Bragantino fez o suficiente para vencer o ABC por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso, o time paulista se reabilitou da derrota para o Guaratinguetá, voltou a vencer após cinco jogos e chegou aos 30 pontos, em 11.º lugar. O clube potiguar, que tinha sido goleado pelo Ceará por 4 a 0 na rodada anterior, continua na lanterna, com apenas 17 pontos.