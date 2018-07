Em casa, Bragantino vence Ceará por 2 a 0 pela Série B

BRAGANÇA PAULISTA - O Bragantino fez bem a lição de casa e venceu o Ceará, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória deixou o time paulista perto do G-4, zona de classificação para a Série A de 2014, com 14 pontos, em sétimo lugar. O time cearense, com 10 pontos, ocupa a 15.ª posição.

Havia uma preocupação natural da torcida porque no último jogo disputado no estádio o Bragantino decepcionou e perdeu para o América-RN, por 1 a 0. Por isso, o time da casa começou tomando as iniciativas ofensivas. E achou o espaço certo pelo lado esquerdo do ataque.

Por ali, o atacante Lincom sempre descia de mano a mano com os defensores e levava vantagem. Ele teve duas chances antes de marcar na terceira, quando recebeu o passe em velocidade de Thiaguinho, que roubou a bola de Diego Orlando. O atacante entrou na área, deu um corte seco em Anderson Marques e bateu de pé trocado, de direita, por baixo do goleiro Fernando Henrique, aos 10 minutos.

Além de ter os problemas no sistema de marcação, o Ceará não conseguia fazer a ligação da defesa ao ataque. O Bragantino tinha facilidade para atacar e poderia ter matado o jogo. Mas seus jogadores preferiram trocar provocações com os visitantes, que resultaram em sete cartões amarelos só nos primeiros 45 minutos.

O Ceará voltou mais organizado no segundo tempo. E passou a explorar as viradas de jogo para tentar surpreender a marcação paulista. Num contra-ataque, aos 12 minutos, Lincom desperdiçou a chance de marcar outra vez. Após boa jogada e passe de Rafael Costa, o atacante ficou livre na frente de Fernando Henrique, que fez grande defesa.

Atrás no placar, o Ceará teve maior domínio de bola, mas não soube transformá-lo em gols. O Bragantino também falhou ao não armar os contra-ataques para ampliar o placar e vencer sem deixar seu torcedor com o coração na boca. Mesmo assim, fez o segundo gol aos 31 minutos. Após escanteio cobrado por Diego Macedo a defesa se preocupou com Lincom, mas o zagueiro Álvaro apareceu para cabecear no canto esquerdo baixo de Fernando Henrique.

O Bragantino volta a jogar pela décima rodada diante do ASA, em Arapiraca, terça-feira, às 21 horas. O Ceará vai jogar no sábado, dia 27, mas à tarde e fora de casa diante do Paraná, às 16h20.

BRAGANTINO 2 X 0 CEARÁ

BRAGANTINO - Leandro Santos; Raphael Andrade, Álvaro e André Vinícius; Diego Macedo, Elias, Preto (Geandro), Thiaguinho (Dudu) e Rafael Costa; Magno Cruz (Gustavo) e Lincom. Técnico: Vágner Benazzi.

CEARÁ - Fernando Henrique; Marcos, Douglas, Anderson Marques e Vicente; Eusébio (Adriano Pardal), João Marcos, Diogo Orlando e Rogerinho (Ricardinho); Magno Alves e Richely (Macena). Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS - Lincom, aos 10 minutos do primeiro tempo. Álvaro, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

CARTÕES AMARELOS - Preto, André Vinícius, Elias, Diego Macedo e Raphael Andrade (Bragantino). Rogerinho, Richely, Diogo Orlando, João Marcos e Macena (Ceará).

RENDA - R$ 10.068,50.

PÚBLICO - 677 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).