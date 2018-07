Em casa, Bragantino vira sobre o Santa Cruz e se reabilita na Série B

Depois de sofrer duas derrotas seguidas, justamente para os líderes Joinville e Ponte Preta, o Bragantino voltou a vencer na Série B. Neste sábado, jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, ganhou de virada do Santa Cruz, por 2 a 1, e conseguiu terminar a 35.ª rodada do campeonato fora da zona de rebaixamento.

Ainda ameaçado pelo risco de queda para a terceira divisão, o Bragantino está agora com 42 pontos. Já o Santa Cruz ficou estacionado nos 52 pontos, desperdiçando a chance de se aproximar da briga pelo acesso à elite.

Como os dois times precisavam da vitória, o jogo começou aberto. O Santa Cruz largou na frente logo aos quatro minutos, quando Tony avançou pelo lado direito e cruzou à meia altura. Danilo Pires se antecipou ao goleiro Matheus e desviou de cabeça, fazendo 1 a 0.

O Bragantino foi buscar o empate aos 40 minutos. Sandro lançou Luisinho pelo lado direito, de onde saiu o cruzamento. Na pequena área, Léo Jaime tentou bater de primeira, mas foi bloqueado por Renan Fonseca. Mas o próprio atacante bateu de novo, desta vez para as redes.

No segundo tempo, quem quase marcou primeiro foi o time pernambucano. Após escanteio e toque de cabeça, o zagueiro Alemão apareceu na pequena área para desviar a bola de barriga e acertar a trave.

Depois, o Bragantino melhorou de produção, impondo mais velocidade no ataque. E fez o segundo gol aos 20 minutos, quando Bruno Recife recebeu falta perto da lateral da grande área. O próprio Bruno Recife fez o levantamento perfeito para a cabeçada de Geandro, no canto direito do goleiro Tiago Cardoso.

Na terça-feira, pela 36.ª rodada da Série B, o Bragantino visita o Atlético-GO em Goiânia, enquanto o Santa Cruz recebe o Sampaio Corrêa no Recife.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 2 X 1 SANTA CRUZ

BRAGANTINO - Matheus; Samuel, Tobi, Leonardo Moura e Bruno Recife; Geandro, Uchôa (Marcos Paulo), Sandro e Luisinho (Erick); Léo Jaime (Caio) e Caboré. Técnico: André Gaspar.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Tony, Alemão, Renan Fonseca e Nininho; Everton Sena (Memo e, depois, Cassiano), Bileu, Danilo Pires e Wescley; Adilson (Betinho) e Keno. Técnico: Oliveira Canindé.

GOLS - Danilo Pires, aos 4, e Léo Jaime, aos 40 minutos do primeiro tempo; Geandro, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Recife, Sandro, Léo Jaime e Caio (Bragantino); Everton Sena, Danilo Pires, Bileu e Alemão (Santa Cruz).

CARTÃO VERMELHO - Bileu (Santa Cruz).

RENDA - R$ 36.890,00.

PÚBLICO - 6.241 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).