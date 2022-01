Em casa, Camarões bate Gâmbia e vai à semi da Copa Africana; Burkina Faso avança

Camarões garantiu vaga na semifinal da Copa Africana de Nações. A seleção anfitriã do torneio derrotou Gâmbia por 2 a 0 neste sábado e está entre os quatro melhores países do continente. Quem também está na semifinal na outra chave é a seleção de Burkina Faso, que surpreendeu a Tunísia em Garoua com uma vitória apertada por 1 a 0 e confirmou a classificação.

Camarões possui dois grandes responsáveis pela boa campanha que vem fazendo no torneio, os atacantes Toko Ekambi e Vicent Aboubakar. A dupla soma 11 gols em cinco jogos na Copa Africana de Nações, exatamente 100% dos gols marcados pela seleção camaronesa. Foram cinco gols marcados por Ekambi e seis por Aboubakar, artilheiro isolado do torneio continental.

Diante de Gâmbia, Aboubakar passou em branco, mas foi o dia de Toko Ekambi, atacante do Lyon, brilhar com os dois gols do jogo. Uma das surpresas do torneio, Gâmbia conseguiu dificultar a vida da seleção anfitriã durante o primeiro tempo. Aos 5 minutos da segunda etapa, Ekambi recebeu cruzamento perfeito do lateral Collins Fai e marcou de cabeça. Sete minutos depois, Hongla cruzou rasteiro para a área e Ekambi apareceu na segunda trave só para empurrar para o gol.

Burkina Faso superou a Tunísia por 1 a 0, ao apostar nos contragolpes, mas mesmo assim foi superior no primeiro tempo. Um dos contra-ataques acabou encaixando no último lance do primeiro tempo. Após saída rápida, o jovem Dango Ouattara recebeu em velocidade, chegou na linha de fundo, fez o corte para trás e bateu para o gol, fazendo 1 a 0. O mesmo Ouattara ainda acabou sendo expulso no final da partida, o que não afetou o resultado, que permaneceu 1 a 0 até o apito final.

O adversário de Camarões na semifinal sairá do promissor confronto entre Egito e Marrocos, que acontecerá neste domingo. A semifinal com os donos da casa acontecerá em Olembe, na próxima quinta-feira. Já Burkina Faso agora aguarda o confronto entre Senegal e Guiné Equatorial, que também jogam no domingo. A outra semifinal acontece um dia antes, na quarta-feira.