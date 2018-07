Em casa, Ceará derrota de virada o Atlético-PR por 2 a 1

O primeiro tempo do jogo foi dominado pelo Ceará, mas o único gol da etapa foi do Atlético. Aos 15 minutos, Marcinho fez bela jogada pela direita, passando por três adversários, e deu uma assistência para Madson, que da entrada da área chutou colocado no ângulo direito do goleiro Diego Salgado, que estava adiantado.

O time cearense buscou o empate de todas as maneiras. Teve 12 escanteios e fez oito finalizações, mas não conseguiu o gol. Nos acréscimos, quase levou o segundo. O colombiano "Morro" Garcia driblou Diego Salgado, mas o zagueiro Diego Sacomam tirou em cima da linha do gol.

Para o segundo tempo, o treinador do Ceará, Vágner Mancini, tirou Boiadeiro e colocou Enrico, deslocando João Marcos para a ala direita. Mas o lance de maior perigo no início da etapa foi de Madson, aos 9 minutos, que cara a cara com Diego Salgado perdeu o segundo gol do Atlético.

Sem realizar uma boa atuação, o centroavante Washington cedeu lugar para Marcelo Nicácio. Com a expulsão do zagueiro atleticano Gustavo, aos 35 minutos, o ceará teve mais espaços e quatro minutos depois conseguiu empatar. Marcelo Nicácio recebeu na área e chutou rasteiro. A bola passou por baixo do corpo do goleiro Renan Rocha antes de entrar.

A virada cearense veio em um momento que nada mais parecia acontecer. Aos 47 minutos, após cruzamento preciso de Enrico pela direita, Marcelo Nicácio cabeceou da marca do pênalti no ângulo esquerdo do arqueiro do Atlético.

Ficha técnica

Ceará 2 x 1 Atlético-PR

Ceará - Diego Salgado; Boiadeiro (Enrico), Fabrício, Diego Sacomam e Vicente; Michel, João Marcos, Heleno e Felipe Azevedo (Egidio); Washington (Marcelo Nicácio) e Osvaldo. Técnico: Vágner Mancini.

Atlético-PR - Renan Rocha; Edilson, Gustavo, Fabrício e Paulinho; Deivid, Kléberson, Cléber Santana e Marcinho (Robston); "Morro" Garcia (Rodriguinho) e Madson (Rafael Santos). Técnico: Renato Gaúcho.

Gols - Madson, aos 15 minutos do primeiro tempo; Marcelo Nicácio, aos 39 e aos 47 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Diego Sacomam, Boiadeiro e Michel (Ceará); Marcinho, Renan Rocha, Kléberson, Madson e Paulinho (Atlético-PR).

Cartão vermelho - Gustavo (Atlético-PR).

Árbitro - Pablo dos Santos Alves (ES).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).