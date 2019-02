Em casa, Celta é goleado pelo Levante e pode terminar rodada na zona de descenso

O Celta perdeu por 4 a 1 para o Levante, em casa, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado. A derrota complicou o time da Galícia na briga contra o rebaixamento para a segunda divisão do país.

Em 16º lugar na tabela, o Celta permaneceu com 24 pontos, apenas um a mais do que o Rayo Vallecano, 18º colocado, que vai enfrentar o Atlético de Madrid ainda neste sábado, em casa. Já o Girona, que também tem 24 pontos, terá um confronto contra o Real Madrid, neste domingo, no Santiago Bernabéu.

Embora seja improvável, o Celta pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, mas o Rayo Vallecano teria de vencer o Atlético de Madrid, enquanto ao Girona bastaria o empate com o Real para ganhar a 16ª posição.

Já o Levante segue com uma campanha intermediária no Campeonato Espanhol, com 30 pontos, sete distante da zona de descenso e seis atrás do sexto lugar, que dá vaga na próxima edição da Liga Europa. O time de Valência vai receber o Real Madrid no dia 24, enquanto o Celta vai visitar o Alavés no sábado que vem.

O JOGO

Superior desde o início, o Levante abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Jose Luis Morales e Coke. Logo aos três minutos da etapa final, Ryad Boudebouz recebeu um cartão vermelho direto, na estreia do jogador pelo Celta, expulsão que complicou ainda mais o time da casa na partida.

Morales fez mais um, aos 16 minutos do segundo tempo. O Celta até diminuiu, aos 42, em pênalti cobrado por Brais Méndez, mas Borja Mayoral transformou a vitória certa em goleada, aos 43.