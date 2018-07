Em casa, Corinthians defende 100% contra o Fluminense Único com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro e disposto a salvar o ano de seu centenário, o Corinthians deposita todas as suas fichas no Pacaembu para não fechar a temporada só com fracassos. Atuando em seu estádio preferido, a equipe está invicta, com 11 vitórias e dois empates no ano. Neste domingo, às 16 horas, a equipe recebe o Fluminense e espera repetir as boas vitórias de 2009 para seguir na liderança isolada.