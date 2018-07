Em casa, Coritiba tenta a reação contra o São Paulo Sob forte pressão da torcida e também da diretoria por causa da sequência de cinco jogos sem vitórias e do mau futebol, o Coritiba entra em campo neste domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, para enfrentar o São Paulo, que está na zona de rebaixamento, em uma partida encarada como final de campeonato. O jogo faz parte da 19.ª rodada e encerra o primeiro turno do Brasileirão.