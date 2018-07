Em casa, Coritiba vence Paysandu por 2 a 0 e entra no G4 da Série B

Não foi fácil, mas o Coritiba entrou no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B nesta quarta-feira ao vencer em casa o Paysandu por 2 a 0, na abertura da 14.ª rodada. De quebra, o time paranaense manteve a invencibilidade atuando no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Com cinco vitórias e um empate diante do seu torcedor, o Coritiba encerrou um jejum de quatro jogos no campeonato e subiu aos 23 pontos. Já o Paysandu chegou ao sexto jogo sem vencer e estacionou nos 17 pontos, na 11.ª colocação.

Veja os gols da partida:

Invicto como mandante, o Coritiba começou a partida em cima do Paysandu, que se defendia e procurava explorar o contra-ataque, mas quem se deu bem usando essa arma foi o time paranaense. Após Yan Sasse acertar a rede pelo lado de fora, Guilherme Parede recebeu lançamento de Wilson, passou por dois marcadores e finalizou no cantinho, abrindo o placar aos 19 minutos. O clube de Belém ainda criou boas oportunidades com Thomaz e Mateus Muller.

O Paysandu viu a situação ficar mais complicada na volta do intervalo quando, em menos de cinco minutos, Timbó recebeu dois cartões amarelos e foi expulso. Com um homem a mais, o Coritiba acertou a trave com Pablo Thomaz e exigiu boa defesa do goleiro Renan Rocha em chute cruzado de Leandro Silva.

No entanto, o Coritiba tirou o pé e viu o Paysandu desperdiçar com um pênalti com Thomaz, que soltou a bomba no travessão. Mateus Muller ainda fez Wilson trabalhar em chute de fora da área. Mas, aos 45 minutos, o time da casa liquidou a partida com Bruno Moraes aproveitando cruzamento rasteiro.

O Coritiba volta a campo nesta segunda-feira, quando enfrenta o Guarani, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No próximo dia 12, quinta, o Paysandu recebe o Vila Nova, às 20h30, no estádio da Curuzu, em Belém. Os jogos serão válidos pela 15.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 x 0 PAYSANDU

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Romércio, Alex Alves e Chiquinho; Vitor Carvalho, Uillian Correia (Vinícius Kiss), Alisson Farias e Yan Sasse (Kady); Guilherme Parede e Pablo Thomaz (Bruno Moraes). Técnico: Eduardo Baptista.

PAYSANDU - Renan Rocha; Maicon Silva, Edimar, Timbó e Mateus Muller; Renato Augusto, Nando Carandina, Thomaz e Pedro Carmona (Perema); Moisés (Mike) e Claudinho (Magno). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Guilherme Parede, aos 19 minutos do primeiro tempo; Bruno Moraes, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yan Sasse e Leandro Silva (Coritiba); Maicon Silva e Perema (Paysandu).

CARTÃO VERMELHO - Timbó (Paysandu).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 68.229,00.

PÚBLICO - 4.326 pagantes (4.475 no total).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).