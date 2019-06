Em casa, Costa Rica ganha na estreia pela Copa Ouro; Haiti vira sobre Bermudas

A Costa Rica estreou com o pé direito na Copa Ouro, competição que reúne os países das Américas do Norte e Central e do Caribe. Em sua casa, o estádio Nacional, em San José, onde foi disputada na noite de domingo a primeira rodada do Grupo B, a seleção anfitriã goleou a Nicarágua por 4 a 0, com direito a boa atuação do meia Bryan Ruiz, jogador do Santos que é o maior destaque do selecionado nacional, que deu uma assistência.

Em campo, os costarriquenhos abriram três gols de vantagem logo no primeiro tempo. Aos 7 minutos, Bryan Oviedo balançou as redes, aos 19 foi a vez de Celso Borges e Elías Aguilar, aos 46, levou a seleção da casa para o intervalo com um grande resultado. Na segunda etapa, a vitória virou goleada. Saindo do banco de reservas, Bryan Ruiz deu assistência para o gol de Allan Cruz, aos 30.

Na outra partida do domingo, na preliminar de Costa Rica x Nicarágua no estádio Nacional, a seleção do Haiti precisou se superar para ganhar de virada por 2 a 1 de Bermudas, uma ilha do Caribe que fez a sua estreia na fase final da Copa Ouro. O grande destaque foi o atacante Frantdzy Pierrot, autor dos dois gols do haitianos - Dante Leverock havia aberto o placar.

Na próxima rodada, já nos Estados Unidos, no Toyota Stadium, na cidade texana de Frisco, nesta quinta-feira, a Costa Rica encara Bermuda, às 22h30 (de Brasília). Um pouco antes, às 20 hora, á Nicarágua enfrenta o Haiti.

Nesta segunda-feira acontecerá a primeira rodada do Grupo C. E ela será toda jogada no estádio Nacional, em Kingston, na Jamaica. No jogo de fundo, às 22h30, a seleção da casa fará a sua estreia contra Honduras. Um pouco mais cedo, às 20 horas, El Salvador enfrentará Curaçao.