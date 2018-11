Em casa, CRB supera o Figueirense de virada e escapa do rebaixamento na Série B

A torcida do CRB sofreu, mas comemorou neste sábado. Afinal, o time alagoano venceu o Figueirense por 2 a 1, de virada, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e confirmou sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe catarinense, apesar do tropeço, também se manteve na divisão, uma vez que o Paysandu foi goleado por 5 a 2 pelo Atlético Goianiense e teve sua queda à Série C decretada.

Com o triunfo, o CRB fechou sua participação na Série B em 12º lugar com 48 pontos, cinco a mais do o Paysandu, rebaixado, na 17ª posição. Já o Figueirense parou nos 46 pontos, na 15ª colocação.

O CRB, por jogar em casa, começou pressionando e chegou a assustar com Willians Santana em chute rasteiro logo aos 3 minutos. A resposta do Figueirense, no entanto, foi certeira. Pereira recebeu livre de Betinho e mandou para as redes aos 8 minutos. O jogo só voltou a esquentar aos 49 minutos, quando Paulinho bateu falta no travessão do time catarinense.

No segundo tempo, o CRB voltou animado e empatou com Rafael Costa, que desviou chute de Paulinho logo aos sete minutos. Os donos da casa se animaram e viraram aos 17 minutos. Willians Santana aproveitou cruzamento de Rafael Costa e emendou para o gol. Livres do rebaixamento, os dois times apenas esperaram o jogo acabar. Assim, a partida não teve mais emoção.

FICHA TÉCNICA:

CRB 2 x 1 FIGUEIRENSE

CRB - João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Serginho (Felipe Menezes), Renan Oliveira (Mazola) e Rafael Costa (Tinga); Iago e Willians Santana. Técnico: Roberto Fernandes.

FIGUEIRENSE - Denis; Matheus Sales, Eduardo Bauerman, Henrique Trevisan e João Paulo; Zé Antônio, Pereira (Gustavo Poffo), Betinho (Marco Antônio), Jorge Henrique (Romarinho) e Felipe Amorim; Elton. Técnico: Rogério Micale.

GOLS - Pereira, aos 8 minutos do primeiro tempo. Rafael Costa, aos 7, e Willians Santana, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Everton Sena, Claudinei (CRB); Matheus Sales, Zé Antônio, Pereira (Figueirense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).