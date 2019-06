Em casa, Croácia decepciona e é derrotada pela Tunísia em amistoso

Atual vice-campeã mundial, a Croácia decepcionou os seus torcedores ao ser derrotada pela Tunísia por 2 a 1, nesta terça-feira, em um amistoso disputado em Varazdin. Já os tunisianos obtiveram uma importante vitória na sua preparação para a disputa da Copa Africana de Nações, que começa no próximo dia 21, no Egito.

Quem foi ao estádio para ver Modric, o melhor do mundo na temporada passada, viu uma grande atuação do atacante tunisiano Msakni, que infernizou a defesa croata. Ele não marcou gols, mas fez boas jogadas e deu muito trabalhado ao rival europeu.

Anice Badri abriu o placar para a Tunísia, após falha geral da zaga croata, aos 16 minutos de jogo. O empate veio com Petkovic, aos 2 minutos da etapa final, ao finalizar com categoria, após lindo drible em um defensor. O gol da vitória do time africano veio aos 25, com cobrança segura de pênalti de Sliti.

O técnico Zlatko Dalic aproveitou a partida diante da Tunísia para testar vários jogadores. Modric, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2018, só entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo, substituindo Mario Pasalic, e teve pouco tempo para ajudar os croatas a buscar o empate no fim do jogo. O meio-campista Ivan Perisic, jogador da Inter de Milão que é outro titular absoluto da seleção croata, também só entrou em campo na etapa final, substituindo Mateo Kovacic aos 10 minutos.

A Tunísia está no Grupo E da Copa Africana de Nações, que será disputada entre os dias 21 de junho e 19 de julho. A estreia dos tunisianos está marcada para dia 24, contra Angola. Mali será o adversário do dia 28, enquanto o jogo final da primeira fase será diante da Mauritânia.

A Croácia está na terceira posição do Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, com seis pontos, mesma pontuação da vice-líder Eslováquia e também atrás da Hungria, que se garantiu na ponta da chave, com nove pontos, ao bater País de Gales por 1 a 0, nesta terça-feira, em casa. Em outro duelo do dia, os eslovacos golearam o Azerbaijão por 5 a 1, atuando como visitantes.

Outros dez amistosos entre seleções foram disputados nesta terça-feira. Destaque para o empate entre Coreia do Sul e Irã por 1 a 1. A China, em casa, marcou 1 a 0 sobre o Tajiquistão, enquanto o placar mais elástico foi registrado pela Jordânia, que superou a Indonésia por 4 a 1.

Os demais resultados do dia foram os seguintes: Cingapura 1 x 2 Mianmar, Hong Kong 0 x 2 Taipei, Usbequistão 2 x 0 Síria, Guiana 1 x 3 Taiti, Quirguistão 2 x 2 Palestina, Guiné 0 x 1 Benin e Argélia 1 x 1 Burundi.