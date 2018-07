Em casa, Cruzeiro faz duelo direto contra rebaixamento

Se a situação por si só já não é complicada o suficiente, o técnico do Cruzeiro, Vágner Mancini, terá que quebrar a cabeça para montar o time que entrará em campo. Isso porque a equipe mineira perdeu praticamente toda a zaga titular. As ausências dos zagueiros Naldo e Victorino já eram certas porque o primeiro foi expulso e o uruguaio levou o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Avaí, na última quarta-feira. A que não estava prevista era a de Léo, que se machucou e desfalcará o time por dez dias.

Com isso, o único atleta original da posição à disposição do técnico é Cribari, muito criticado pela torcida celeste. Para compor a zaga, o técnico deve improvisar com Leandro Guerreiro. "Já fiz essa função também. Se ele (técnico) optar por mim, vou ajudar da melhor maneira possível, até porque estou aqui no Cruzeiro para o que der e vier", afirmou o volante.

A única boa notícia para a partida é o provável retorno do ídolo Montillo, recuperado de uma contusão. Para Leandro Guerreiro, o armador é o "melhor jogador" do time e será essencial para tirar a equipe da incômoda posição. "Temos que fazer uma grande partida. É um jogo de vida e morte para as duas equipes. Quem tiver mais equilíbrio vai ganhar. Importante é que só dependemos da gente", afirmou.