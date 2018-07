Em casa, Figueirense faz duelo decisivo por Libertadores Mesmo impedido, por conta de uma cláusula contratual, de jogar contra o clube que detém seus direitos federativos, o atacante Wellington Nem estará em campo neste domingo, às 19 horas, com a camisa do Figueirense diante do Fluminense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A garantia foi dada pelo técnico Jorginho. "A diretoria me passou que o Nem vai jogar. Só que me passou foi isso. Eles estão muito ligados na questão", afirmou o treinador alvinegro.