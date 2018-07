Em casa, Fiorentina só empata com o Torino no Campeonato Italiano

Na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, a Fiorentina acabou tropeçando em casa na 24ª rodada. Neste domingo, em Florença, o time empatou por 1 a 1 com o Torino, num jogo que teve os gols marcados apenas na parte final do segundo tempo.

A igualdade deixou a Fiorentina na quinta posição no Campeonato Italiano com 38 pontos, sendo ultrapassada pela Lazio, que mais cedo bateu o Palermo. Já o Torino está na zona intermediária da classificação, com 33 pontos e em nono lugar.

Atuando em casa, a Fiorentina desperdiçou boa chance de abrir o placar da partida logo no começo, aos dez minutos do primeiro tempo, quando o senegalês Khouma Babacar desperdiçou uma cobrança de pênalti. Assim, os gols do duelo em Florença saíram apenas na etapa final.

Aos 40 minutos, o egípcio Mohamed Salah fez 1 a 0 para a Fiorentina, encaminhando o triunfo do time da casa. Porém, logo depois, aos 43, Giuseppe Vives igualou o placar assegurando o empate por 1 a 1 para o Torino.