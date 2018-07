Em casa, Flamengo encara Volta Redonda para se manter no G-4

O Flamengo não deve ter tarefa fácil para se manter entre os quatro melhores do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, às 22 horas, no Maracanã, o time rubro-negro enfrenta o Volta Redonda, uma equipe de menor investimento que está surpreendendo positivamente na competição.

Nas rodadas anteriores, o time do sul do Rio superou o Fluminense e arrancou um empate do Botafogo. O Volta Redonda ocupa a sexta posição e tem apenas dois pontos a menos que o Flamengo, quarto colocado, com 17 pontos.

Paulinho vai ser a novidade na equipe flamenguista. O jogador estava fora dos jogos há cerca de seis meses por causa de uma grave contusão sofrida no joelho direito, e voltou a ser relacionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O atacante participou normalmente dos último treinos, e mostrou estar recuperado. Contudo, deve iniciar o confronto no banco de reservas.

A tendência é que Luxemburgo repita a formação que venceu o Bonsucesso por 2 a 0 no último fim de semana, com dois gols do destaque Marcelo Cirino, que tem sido elogiado pelos companheiros. "A velocidade dele chama a atenção. Está vivendo um bom momento, e ficamos felizes", afirmou o lateral Anderson Pico sobre Cirino em entrevista após o treino da última terça-feira.