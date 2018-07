Em casa, Fortaleza derrota o Botafogo-PB e se recupera na Série C do Brasileiro

O Fortaleza-CE se recuperou da derrota na estreia no Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - e conseguiu a primeira vitória. O time cearense jogou melhor diante do Botafogo-PB no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, teve mais posse de bola e contou com um erro do goleiro Michel Alves para vencer por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo A.

O único gol da partida foi marcado por Hiago, aos 25 minutos do segundo tempo. O atacante aproveitou a saída errada do goleiro adversário para ficar com o gol aberto para definir o jogo. O Fortaleza jogou melhor e ainda teve mais chances, mas desperdiçou.

A vitória foi fundamental para o time cearense, que conquista os primeiros três pontos e sobe para o quinto lugar do Grupo A. Já o Botafogo-PB, que empatou na estreia sem gols com o Cuiabá-MT, segue com apenas um ponto no sétimo lugar.

Fortaleza e Botafogo-PB voltam a campo no próximo fim de semana. O clube cearense joga no próximo dia 27, um sábado, contra o Salgueiro-PE, fora de casa, às 20 horas. Já o time paraibano vai a campo no dia seguinte para enfrentar o CSA, em casa, às 16 horas, em João Pessoa.

Confira a 2.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Fortaleza-CE 1 x 0 Botafogo-PB

Sábado

15 horas

Macaé-RJ x Bragantino-SP

Tupi-MG x Ypiranga-RS

Sampaio Corrêa-MA x CSA-AL

16h30

ASA-AL x Remo-PA

17h

São Bento-SP x Tombense-MG

19h30

Botafogo-SP x Mogi Mirim-MG

Domingo

16 horas

Joinville-SC x Volta Redonda-RJ

Salgueiro-PE x Moto Club-MA

17 horas

Cuiabá-MT x Confiança-SE