Em casa, Goiás busca a reabilitação contra o Palmeiras

Voltar a vencer é o objetivo do Goiás, que enfrenta o Palmeiras neste domingo, 21, às 18h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 23.ª rodada do Brasileirão. O time goiano vem de duas derrotas consecutivas e quer aproveitar o mau momento do adversário, que venceu apenas um dos últimos cinco jogos, para reagir.

Estacionado nos 27 pontos, o Goiás ocupa a 12.ª colocação e, caso sofra outra derrota, pode ver a zona de rebaixamento ainda mais próxima. O Palmeiras, adversário deste domingo, tem 22 pontos e, ao lado do Botafogo no início desta rodada, abre o grupo de equipes que seriam rebaixadas à Série B.

Para o jogo de domingo, o time goiano terá o retorno do volante Thiago Mendes, que cumpriu suspensão diante do Atlético Mineiro. O meia Tiago Real também cumpriu suspensão, mas não poderá ser escalado por estar emprestado pelo time paulista.

Além disso, o Goiás convive com um surto de virose no elenco. O técnico Ricardo Drubscky passou mal antes do jogo contra o Atlético e nem ficou no banco de reservas. Na sexta-feira, ele nem comandou o treino da equipe. Os zagueiros Pedro Henrique e Moisés e os meias Tiago Real e Rodrigo também tiveram sintomas, mas foram medicados e treinaram normalmente.

O único desfalque certo é o zagueiro Valmir Lucas, que atua improvisado na lateral direita. Diante do Atlético, ele sofreu uma lesão no joelho e está fora da partida.