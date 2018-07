Em casa, Goiás se despede do Campeonato Brasileiro e de ídolo

O clima será de despedida no confronto deste domingo entre Goiás e Chapecoense, que se enfrentam às 17 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Livres do rebaixamento, as duas equipes só cumprem tabela na 38.ª e última rodada do Brasileirão, mas para o time esmeraldino, o jogo também marca a aposentadoria do goleiro Harlei, que, aos 42 anos, decidiu se aposentar.

Com 44 pontos, o Goiás é 13.º colocado, enquanto que os catarinenses, com um ponto a menos, estão em 15.º. No time goiano, o objetivo é quebrar a sequência de quatro derrotas consecutivas e despedir-se do Brasileirão com vitória, mas também é homenagear Harlei, que chegou em 1999 ao clube. Foram 831 jogos e 12 títulos, o que torna o goleiro um dos principais nomes da história esmeraldina.

"Paro em um momento muito legal, muito feliz. O que pude fazer pelo Goiás, procurei fazer da melhor maneira possível", disse o goleiro, em entrevista coletiva realizada na última sexta-feira.

Havia a possibilidade de Harlei ser titular contra a Chapecoense, mas ele deve ficar mesmo no banco de reservas. Para o confronto, o técnico Ricardo Drubscky não terá os volantes Amaral e Thiago Mendes, o atacante Samuel e o zagueiro Jackson, que estão suspensos. Para o lugar do quarteto devem ser escalados, respectivamente, Rodrigo, Esquerdinha, Wellington Júnior e Esquerdinha.