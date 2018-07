Em casa, Goiás vence Luverdense por 3 a 1 e se recupera na Série B do Brasileiro

Depois de duas derrotas dolorosas - no clássico contra o Vila Nova, por 2 a 0. e para o Juventude. por 3 a 0 -, o Goiás conseguiu se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Luverdense por 3 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 12.ª rodada. Alex Alves, Michael e Tiago Luís marcaram os gols para os goianos, enquanto que Eduardo diminuiu para os mato-grossenses.

Com a vitória, o Goiás pegou o elevador e vai dormir em sexto lugar com 17 pontos, torcendo contra os rivais que entram em campo neste sábado para seguir sonhando com o acesso. O Luverdense, por sua vez, manteve a má fase, chegando ao quinto jogo sem vitória e caindo para a 19.ª e penúltima posição com apenas 12 pontos.

Pressionados pela tabela de classificação, os dois times tentaram arrumar espaço no campo de defesa adversário desde o começo. O Luverdense, no entanto, começou mais perigoso e criou boa chance logo aos 15 minutos. Em contra-ataque, Rafael Silva recebeu em velocidade e bateu cruzado, exigindo boa defesa do goleiro Marcelo Rangel.

O Goiás seguiu encontrando dificuldades em criar jogadas e pouco ameaçou a meta adversária. Mesmo assim, em lance isolado, os donos da casa conseguiram abrir o placar. Aos 30 minutos, Tiago Luís dançou na frente da marcação e cruzou pelo alto. O zagueiro Alex Alves, que estava se aventurando no ataque, testou livre e mandou para o fundo das redes.

Logo na sequência, Marcelo Rangel precisou fazer um pequeno milagre para manter a vitória parcial. Depois de falhar em cobrança de falta de Sérgio Mota e contar com a ajuda da trave, o camisa 1 goiano se recuperou rápido e apareceu na pequena área para travar o chute de Léo Cereja e impedir o empate. Antes do intervalo, o goleiro ainda fez outra grande defesa em finalização cruzada de Sérgio Mota.

Ao contrário da primeira etapa, quando foi mais tímido, o Goiás começou o segundo tempo em cima do adversário e conseguiu ampliar logo aos seis minutos. Tiago Luís recebeu na entrada da área e finalizou. Gabriel Leite até fez a defesa, mas soltou nos pés de Michael, que não desperdiçou e mandou para o fundo das redes.

O Luverdense foi obrigado a sair mais para o jogo e deixou espaço para o clube esmeraldino criar novas oportunidades. Desta forma, aos 16 minutos, Tiago Luís tranquilizou ainda mais a vida dos goianos. Ele recebeu lançamento de Jean Carlos e deu um toque sutil na saída do goleiro.

Em meio às tentativas frustradas de chegar ao ataque, o Luverdense encontrou forças para descontar no finalzinho. Aos 44 minutos, Eduardo arrancou e tocou na saída de Marcelo Rangel.

Os dois times voltam a jogar nesta terça-feira, quando a Série B terá a 13.ª rodada completa. O Goiás enfrenta o Guarani, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), enquanto que o Luverdense recebe o Santa Cruz, às 21h30 (de Brasília), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 x 1 LUVERDENSE

GOIÁS - Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Alex Alves, Matheus Ferraz e Carlinhos; Willians, Victor Bolt e Jean Carlos (Andrezinho); Carlos Eduardo, Tiago Luís (Jarlan) e Michael (Léo Sena). Técnico: Sílvio Criciúma.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Aderlan (Eduardo), Pablo, Neguete e Christiano; Ricardo, Moacir e Sérgio Mota; Rafael Silva, Douglas Baggio (Rafael Ratão) e Léo Cereja (Erik). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Alex Alves, aos 30 minutos do primeiro tempo; Michael, aos 6, Tiago Luís, aos 16, e Eduardo, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos (Goiás); Aderlan e Neguete (Luverdense).

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

RENDA - R$ 59.430,00.

PÚBLICO - 3.516 pagantes.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).