Em casa, Grêmio inicia a defesa do título da Copa do Brasil contra o Fluminense

Depois de conquistar a Copa do Brasil na temporada passada, o Grêmio inicia a defesa do título diante do Fluminense nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das oitavas de final. Por disputar a Copa Libertadores, o time gaúcho entra direto nesta fase.

O Fluminense eliminou Globo-RN, Sinop-MT, Criciúma e Goiás até chegar nas oitavas de final. No retrospecto entre os dois times na competição, o Grêmio leva vantagem. Em cinco jogos, são três classificações contra duas do carioca e nenhuma decisão nos pênaltis. O clube de Porto Alegre é o maior vencedor da Copa do Brasil com cinco títulos, enquanto que o do Rio tem apenas um.

No último domingo, os dois times venceram na estreia do Campeonato Brasileiro. No estádio do Maracanã, no Rio, o Fluminense bateu o Santos por 3 a 2, enquanto que o Grêmio derrotou em casa o Botafogo, por 2 a 0.

Para estrear diante de sua torcida, o Grêmio tem alguns desfalques importantes. Os meias Douglas e Bolaños, lesionados, e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, com um problema no braço, não entram em campo. Ramiro, Pedro Rocha e Bruno Cortez, respectivamente, são os escolhidos do técnico Renato Gaúcho. A aposta, porém, fica por conta do atacante paraguaio Lucas Barrios, principal contratação para a temporada e que já marcou sete gols em 14 jogos.

O Fluminense também tem desfalques. O técnico Abel Braga não poderá contar com Orejuela e Wellington Silva. O equatoriano participou do último treino, mas será poupado para se recuperar de dores nas pernas. Já o atacante sente dores no púbis e está entregue ao departamento médico.

Pierre e Marcos Júnior, respectivamente, são os prováveis substitutos. A expectativa, porém, fica por conta do retorno de Gustavo Scarpa. O jogador, que estava com uma lesão no tornozelo e atuou alguns minutos diante do Santos no último domingo, pelo Brasileirão, pode aparecer na vaga de Richarlison.