Em casa, Guarani vence fácil o Água Santa pela Série A2 paulista

O Guarani fez a sua melhor partida em 2018 na noite desta sexta-feira. Pior para o Água Santa e também para o técnico Jorginho (ex-Portuguesa e Palmeiras), que pode ser demitido a qualquer momento. Na abertura da quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o time campineiro venceu fácil o time de Diadema por 3 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa.

Com a segunda vitória em dois jogos como mandante, o Guarani chegou aos seis pontos e se aproximou do G4, ocupando o quinto lugar. O time, porém, pode perder algumas posições no complemento da rodada. Enquanto isso, o Água Santa conheceu a terceira derrota em quatro jogos, estacionou nos três pontos e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento.

Diante de pouco mais de 2,5 mil pessoas, o Guarani começou a partida com tudo e abriu o placar aos 12 minutos. Bruno Nazário foi derrubado por Neguete e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Bruno Mendes. Cinco minutos depois, Bruno Nazário aproveitou rebote de Edson em chute de Rondinelly e ampliou.

O Água Santa voltou com outra postura do intervalo e chegou a assustar logo aos dois minutos em chute de Roni, mas quem marcou novamente foi o Guarani. Aos 17 minutos, a defesa do time de Diadema saiu jogando errado, Bruno Mendes invadiu a área e tocou para Erik apenas tirar de Edson e dar números finais ao confronto.