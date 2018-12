Em casa, Hoffenheim empata contra o Schalke 04 e segue em sexto lugar no Alemão

O Hoffenheim empatou contra o Schalke 04 por 1 a 1, neste sábado, em partida válida pela 13.ª rodada do Campeonato Alemão, no estádio Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim. Os donos da casa saíram na frente aos 14 minutos da segunda etapa, após cobrança de pênalti de Kramaric, enquanto que o de Gelsenkirchen balançou as redes aos 28, também de pênalti, com Bentaleb.

O Hoffenheim manteve a sexta colocação, a última que dá uma vaga na próxima edição da Liga Europa, com 21 pontos, bem distante do líder Borussia Dortmund, que tem 33. Já o Schalke 04 está na 11.ª posição, com 14 pontos.

Na próxima rodada, no sábado, o Schalke 04 faz o clássico local contra o Borussia Dortmund, em Gelsenkirchen. No mesmo dia, o Hoffenheim encara o Wolfsburg como visitante.