Em casa, Holanda sai atrás e sofre para derrotar o Casaquistão

Terceira colocada na última Copa do Mundo, a Holanda era favorita a golear o Casaquistão, nesta sexta-feira, em Amsterdã. A equipe da Ásia Central, que joga as Eliminatórias da Euro/2016, quase aprontou. Saiu na frente no primeiro tempo e só levou o empate 45 minutos depois. Com um jogador a menos, sofreu a virada: 3 a 1 para a Holanda.

O placar foi aberto aos 17 minutos, com Abdulin, de cabeça. A Holanda pressionou, sofreu para conseguir furar o bloqueio do time visitante na defesa, mas conseguiu o empate aos 17 do segundo tempo, com Huntelaar, de cabeça.

Dois minutos depois, Dzholchiev foi expulso e abriu o caminho para a virada da Holanda, que ainda contou com a sorte. Afinal, o chute de Afellay, aos 37, bateu na zaga e enganou o goleiro. No finalzinho, Van Persie ainda fez o terceiro de pênalti.

A Holanda foi a seis pontos no Grupo A das Eliminatórias, mas fica atrás da Islândia, que tem saldo de gols melhor. A equipe nórdica chegou à sua segunda vitória por 3 a 0 ao ganhar da Letônia, fora de casa. Na estreia, os islandeses já haviam feito o mesmo placar sobre a Turquia.

Outra equipe com seis pontos é a República Checa, que nesta sexta-feira foi a Istambul e surpreendeu a Turquia por 2 a 1. Bulut abriu o placar, mas Sivok e Dockal viraram. Os turcos, ainda sem pontos, já se complicaram por uma vaga na próxima Euro.

Na segunda-feira, a Holanda tem parada dura, porque vai à Islândia pegar os donos da casa. A República Checa também joga fora de casa, em Astana, contra o Casaquistão. Turquia e Letônia duelam pelos primeiros pontos, na antiga república soviética.

GRUPO B

A talentosa geração belga fez valer seu rótulo nesta sexta-feira, quando venceu Andorra por 6 a 0, em Bruxelas. Mertens, De Bruyne (duas vezes cada), Origi e Chadli fizeram os gols belgas. No Chipre, Israel venceu os donos da casa por 2 a 1. Com Bale em campo, o País de Gales segurou empate em 0 a 0 com a Bósnia-Herzegovina de Dzeko em Cardiff.

Agora o Grupo B tem a Bélgica na ponta, com seis pontos, empatada com Israel, que fica atrás pelo saldo de gols. Gales soma quatro pontos, contra três do Chipre, um da Bósnia e nenhum de Andorra. Na segunda tem Bósnia x Bélgica, em Zenica, casa dos bósnios. Gales recebe o Chipre.