Em casa, Internacional quer manter a perseguição ao Cruzeiro

Depois de chegar à vice-liderança do Brasileirão na rodada anterior, o Inter quer manter a posição e a perseguição ao líder Cruzeiro. Para isso, precisa ganhar do ameaçado Coritiba neste domingo, a partir das 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Embalado por duas vitórias seguidas, sobre Atlético-PR e Criciúma, o Inter chegou aos 44 pontos no campeonato e retomou a confiança que havia sido perdida recentemente, após uma sequência de resultados ruins. Agora, tenta manter o embalo diante do Coritiba.

Para o jogo deste domingo, o técnico Abel Braga não poderá contar com o volante Wellington e o atacante Rafael Moura, ambos suspensos, mas está com peças de reposição prontas. Willians, que até pouco tempo atrás era titular da posição, está recuperado de contusão e entra no meio. E Wellington Paulista, que foi escalado por opção em alguns jogos recentes, também superou problemas físicos e volta a ser escalado no ataque.

O Coritiba, que está na zona de rebaixamento, terá três alterações para enfrentar o Internacional. O volante Rosinei está lesionado e ficará de fora. Para sua vaga, o técnico Marquinhos Santos pode optar por Martinuccio ou Élber, que ganha condições de jogo após passar pelo departamento médico.

Já o volante Germano e o lateral-esquerdo Carlinhos cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e devem ser substituídos por Hélder e Denner, respectivamente.

No meio de campo, o meia Robinho volta a campo após cumprir suspensão e deve formar com Alex a dupla criativa da equipe. O zagueiro Wellinton, que torceu o tornozelo, permanece fora por determinação médica.