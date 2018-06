Em casa, Ituano começa o Paulistão com vitória sobre o São Caetano por 3 a 1

O Ituano começou o Campeonato Paulista em grande estilo. Nesta quarta-feira, o time de Itu (SP) derrotou o São Caetano por 3 a 1, no estádio Novelli Júnior, pela rodada inaugural do Estadual. Igor, Sciola e Claudinho marcaram para os mandantes, enquanto que Carlão descontou para a equipe do ABC, que volta à elite este ano.

Depois de quatro temporadas longe da elite paulista, o São Caetano sentiu o peso da estreia e viu o adversário jogar. Logo aos sete minutos, Claudinho aproveitou corta-luz de Ronaldo e finalizou firme. Helton Leite caiu para fazer a defesa. No rebote, Sciola tentou, mas parou novamente no goleiro da equipe da ABC.

Logo em seguida, o veterano Corrêa, uma das novidades do Ituano para a temporada, arriscou de fora da área e assustou. O tempo foi passando e o jogo perdeu rendimento, com o São Caetano equilibrando as ações e segurando o adversário.

No final do primeiro tempo, no entanto, o Ituano voltou a apertar e conseguiu balançar as redes. Aos 36 minutos, Guilherme fez boa jogada pela direita, escapou da falta e rolou para Igor. O lateral-direito entrou de surpresa na área e finalizou de perna esquerda para o gol. Logo em seguida, cinco minutos depois, Corrêa cobrou escanteio na cabeça de Sciola, que não desperdiçou e desviou para o fundo das redes.

O São Caetano voltou com duas trocas - os meias Diego Rosa e Paulinho -, e uma nova postura. O time do ABC pressionou e diminuiu o marcador aos 10 minutos. Carlão aproveitou vacilo da defesa do Ituano no quique da bola e desviou de cabeça para o gol.

Os donos da casa bem que tentaram aproveitar os espaços deixados pela defesa adversária para ampliar. Guilherme teve oportunidade em contra-ataque, mas parou em Helton Leite. Na resposta dos visitantes, Carlão apareceu novamente livre dentro da área e só não empatou porque o goleiro Vagner caiu bem para fazer um pequeno milagre.

Pressionado, o Ituano conseguiu respirar aliviado aos 27 minutos. Ronaldo recebeu dentro da área, mas acabou desarmado. A bola sobrou para Claudinho, que bateu colocado no canto baixo de Helton Leite. No final, os visitantes ainda foram para cima, mas o resultado se manteve até o final.

O Ituano volta a campo contra a Ferroviária, neste sábado, às 21 horas, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). No domingo, o São Caetano pega o Corinthians, às 19h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 3 x 1 SÃO CAETANO

ITUANO - Vagner; Igor, Léo, Alison (Rodrigo Sam) e Raul; Baralhas, Corrêa e Guilherme (Tony); Sciola (Juninho), Ronaldo e Claudinho. Técnico: Vinícius Bergantin.

SÃO CAETANO - Helton Leite; Pedro Costa (Alex Reinaldo), Domingues, Sandoval e Bruno Recife; Esley, Régis e Vinicius Kiss (Paulinho); Niltinho, Rafael Costa (Diego Rosa) e Carlão. Técnico: Luiz Carlos Martins.

GOLS - Igor, aos 36, e Sciola, aos 41 minutos do primeiro tempo; Carlão, aos 9, e Claudinho, aos 27 minutos dos segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Baralhas e Juninho (Ituano).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

RENDA - R$ 42.870,00.

PÚBLICO - 1.431 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).