Em casa, Jamaica estreia na Copa Ouro com vitória sobre Honduras por 3 a 2

A Jamaica começou muito bem a Copa Ouro, competição que reúne os países das Américas do Norte e Central e do Caribe. Em sua casa, o estádio Nacional, em Kingston, onde foi disputada na noite de segunda-feira a primeira rodada do Grupo C, a seleção anfitriã derrotou Honduras por 3 a 2, com direito a grande atuação do zagueiro Dever Orgill, autor de dois gols.

Em campo, os jamaicanos abriram dois gols de vantagem no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Orgill abriu o placar de cabeça após rebote do goleiro Luis López e, aos 41, o zagueiro fez o segundo após driblar um marcador e chutar forte no canto. Na segunda etapa, aos nove, Antony Lozano diminuiu após erro da zaga rival, mas a equipe da casa marcou o terceiro logo depois, aos 11, com Damion Lowe. No final, aos 45, os hondurenhos descontaram novamente com Rubilio Castillo em uma cabeçada.

Na outra partida de segunda-feira, na preliminar de Jamaica x Honduras no estádio Nacional, a seleção de El Salvador ganhou por 1 a 0 de Curaçao, uma ilha do Caribe que fez a sua estreia na fase final da Copa Ouro. O gol foi marcado pelo volante Nelson Bonilla, aos 45 minutos do primeiro tempo.

Na próxima rodada, já nos Estados Unidos, no BBVA Compass Stadium, na cidade texana de Houston, nesta sexta-feira, a Jamaica encara El Salvador, às 20 horas (de Brasília). Um pouco depois, às 22h30, Honduras enfrenta Curaçao.

Nesta terça-feira acontecerá a primeira rodada do Grupo D. E ela será toda jogada no estádio Allianz Field, em Saint Paul, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. No jogo de fundo, às 23 horas, a seleção da casa fará a sua estreia contra a Guiana. Um pouco mais cedo, às 20h30, o Panamá enfrentará Trinidad e Tobago.