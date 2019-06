Em casa, Japão só empata com Trinidad e Tobago em amistoso

Uma das equipes convidadas para a disputa da Copa América, o Japão decepcionou em um amistoso preparatório ao torneio no Brasil. Nesta quarta-feira, em Aichi, no Toyota Stadium, a seleção asiática não saiu do 0 a 0 no confronto com Trinidad e Tobago.

O Japão dominou o duelo desta quarta, tendo finalizado 21 vezes, contra apenas quatro tentativas dos adversários, mas falhou na pontaria, tanto que só sete chutes foram na direção da meta, mas sempre parando no goleiro rival ou na trave, o que aconteceu com Shoya Nakajima, que tentou marcar sete vezes.

E, assim, os japoneses, mesmo atuando em casa e classificados em 26º lugar no ranking da Fifa, pararam em Trinidad e Tobago, a seleção número 93 do mundo, de acordo com lista da entidade.

Convidado para a disputa da Copa América, o Japão encara a competição no Brasil como um preparatório para o torneio olímpico em Tóquio, no próximo ano. Mas a equipe escalada nesta quinta-feira pelo técnico Hajime Moriyasu contava com apenas três jogadores que foram chamados para o torneio no País - Shoya Nakajima, Gaku Shibasaki e Takehiro Tomiyasu.

Antes da viagem ao Brasil, o Japão ainda fará mais um amistoso, contra El Salvador, em Miyagi, no domingo. Na Copa América, a seleção está no Grupo C e vai estrear no 17 de junho contra o Chile, no Morumbi. Na sequência, três dias depois, terá pela frente o Uruguai, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A participação na primeira fase será encerrada contra o Equador, no dia 24, no Mineirão.