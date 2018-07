Em casa, Leverkusen arranca empate do Schalke 04 com gol contra no final do jogo

Eric Maxim Choupo-Moting abriu o placar para o Schalke 04 aos cinco minutos do segundo tempo, ao ser lançado na grande área e chutar na saída do goleiro. O gol de empate do Leverkusen foi marcado contra, por Sascha Riether, que deu azar ao ver uma bola rebatida pelo goleiro bater na sua cabeça e voltava para a meta.

Com o resultado, os donos da casa foram a 21 pontos, no sexto lugar, que dá direito a uma vaga na Liga Europa. O Schalke também soma 21 pontos, mas está na oitava colocação por conta dos critérios de desempate.

Ainda neste domingo, o Wolfsburg empatou por 0 a 0 com o Augsburg fora de casa e se manteve na terceira posição do Alemão. No entanto, a distância para os primeiros colocados ainda é grande, pois soma 25 pontos, sete a menos que o Borussia Dortmund e 15 atrás do Bayern de Munique. O Augsburg está na porta da zona de rebaixamento, em 16.º, com dez pontos.