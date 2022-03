Em casa, Liverpool e Bayern de Munique tentam confirmar favoritismo na Liga dos Campeões

Contando com o apoio das suas torcidas, Liverpool e Bayern de Munique vão tentar nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), confirmar o favoritismo para selarem suas vagas às quartas de final da Liga dos Campeões. O time inglês tem a seu favor a vitória sobre a Internazionale por 2 a 0, no jogo de ida, enquanto a equipe alemã precisa de um triunfo simples sobre o Red Bull Salzburg para avançar.

A missão mais tranquila cabe ao Liverpool, que voltou a encantar nos últimos meses e acumula elogios pela Europa. Ainda sonhando com o título inglês, o time de Jürgen Klopp foi campeão da Copa da Liga Inglesa no fim de semana passado e ostenta uma invencibilidade de 15 jogos por diferentes competições.

Até o próprio Klopp, conhecido por ser comedido nas palavras, afirmou que a atual formação do Liverpool é o melhor time que já comandou na carreira, apesar dos títulos com o Borussia Dortmund e com o próprio time inglês nos últimos anos, incluindo a Liga dos Campeões.

Mais equilibrado do que na última temporada, o Liverpool atual segue com o goleiro Alisson e o volante Fabinho entre os titulares. Roberto Firmino deve começar no banco, à sombra do trio formado por Salah, Mané e Diogo Jota. O brasileiro ainda tem como concorrente o colombiano Luis Díaz, que começou bem sua trajetória no clube após ser contratado no fim do ano.

Thiago Alcântara, filho do brasileiro Mazinho, é dúvida porque sofreu uma pancada contra o Chelsea, na final da Copa da Liga Inglesa. O meia vem fazendo suas melhores apresentações com a camisa do time inglês nas últimas semanas. Foi assim justamente no jogo de ida contra a Internazionale, em Milão.

Mas o placar de 2 a 0 não refletiu o equilíbrio do duelo ao longo de 75 minutos. Os gols saíram justamente a partir dos 30 do segundo tempo. A Internazionale foi até melhor durante parte da etapa inicial, mas não mostrou o mesmo poder de fogo que o rival. Mais uma vez, o técnico Simone Inzaghi apostará no trio Perisic, Dzeko e Lautaro Martínez.

Para ter chances de se classificar, a Internazionale terá que ao menos devolver o placar da ida, uma missão complicada. Afinal, apenas dois times conseguiram marcar dois gols no Anfield nesta temporada: Leicester City e Milan. E ambos perderam estes jogos, apesar da boa produção ofensiva.

Para evitar este cenário, a Internazionale aposta na pressão logo no começo da partida. "Será importante e essencial marcar um gol no primeiro tempo. Será um jogo muito difícil, mas estamos muito motivados", garantiu Inzaghi. "Demos o nosso melhor no primeiro jogo e vamos fazer o mesmo amanhã (terça)."

EM MUNIQUE

No outro confronto do dia, o Bayern terá que mostrar evolução para evitar os sustos da ida. Na Áustria, os alemães foram surpreendidos pelo Salzburg no primeiro tempo e só esboçaram reação na etapa final. O gol de empate, em 1 a 1, veio somente aos 45 minutos do segundo tempo.

O time alemão vive momento irregular na temporada. Perdeu para o modesto Bochum por 4 a 2, no Campeonato Alemão, antes da atuação apática diante do Salzburg. As duas vitórias obtidas na sequência e o empate por 1 a 1 com o Bayer Leverkusen não convenceram a torcida.

A boa notícia para o técnico Julian Nagelsmann é o retorno do goleiro e capitão Manuel Neuer, afastado por cerca de um mês devido a uma operação no joelho direito. O reserva Sven Ulreich foi o titular no jogo de ida contra os austríacos. Por outro lado, o treinador não terá Alphonso Davies, com um problema cardíaco, e nem Leon Goretzka, com lesão no joelho.

Como precisa da vitória para avançar (gol fora não é mais critério de desempate), o Bayern volta a apostar no quarteto formado por Coman, Thomas Müller, Sané e no goleador Lewandowski. Na ida, o polonês esteve aquém do esperado e Coman salvou ao marcar o gol de empate.