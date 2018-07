Em casa, Liverpool perde invencibilidade no Inglês

LIVERPOOL - O início perfeito de campanha do Liverpool no Campeonato Inglês já é apenas uma boa lembrança para o seu torcedor. Após vencer as três primeiras partidas na competição, o time sofreu neste sábado o segundo tropeço consecutivo - havia empatado com o Swansea na rodada anterior - ao perder, em casa, para o Southampton.

Assim, o Liverpool perdeu a invencibilidade no Campeonato Inglês e também deve ficar sem a liderança no complemento da quinta rodada, pois permaneceu com 10 pontos - Arsenal e Tottenham, por exemplo, somam nove pontos e vão jogar neste domingo. Já o Southampton chegou ais oito pontos e ocupa, mesmo que provisoriamente, a quinta colocação.

Sem o brasileiro Philippe Coutinho, lesionado, o Liverpool não conseguiu superar a defesa do Southampton e ainda acabou sendo derrotado graças ao gol marcado por Lovren, aos nove minutos do segundo tempo, completando cobrança de escanteio.

Também neste sábado, o Everton chegou aos nove pontos e subiu para a quarta posição no Campeonato Inglês ao vencer o West Ham por 3 a 2, fora de casa. Baines (dois) e Lukaku marcaram os gols do time, que foi vazado por Morrisson e Noble. Com a derrota do rival Liverpool, o Everton é o único time ainda invicto no Campeonato Inglês.

O Newcastle, em casa, perdeu para o Hull por 3 a 2, apesar dos dois gols marcados por Remy. Brady, duas vezes, e Aluko fizeram os gols do triunfo do time visitante. Em casa, o West Bromwich Albion venceu o Sunderland por 3 a 0 neste sábado. Já o Aston Villa superou, fora de casa, o Norwich por 1 a 0.