Em casa, Londrina faz 3 a 1 no Luverdense e vence a 1ª na Série B do Brasileiro

O Londrina saiu do sufoco e venceu pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro em 2017. Neste sábado, o time paranaense derrotou o Luverdense por 3 a 1, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela terceira rodada.

O resultado fez o time paranaense a dar um salto na tabela de classificação, chegando aos quatro pontos em 13.º lugar. O Luverdense, por outro lado, está na zona de rebaixamento, em 18.º, com um ponto apenas.

O mandante tentou assumir o controle do jogo e ganhou confiança logo aos cinco minutos depois de Diogo Silva quase se complicar em finalização fraca de Artur. Apesar da vontade, o Londrina pecava nos passes próximos da área e facilitou os trabalhos para a defesa do Luverdense.

Os matogrossenses chegavam ao campo de ataque vez ou outra em contra-ataques pelo lado esquerdo, contando com as subidas de Paulinho. Mas o Londrina abriu o placar aos 32 minutos. Artur deu passe por cobertura e deixou Jonatas Belusso na cara do gol. O camisa 9 dominou e finalizou na saída de Diogo.

O segundo tempo começou quente e bastante aberto. Logo aos 11 minutos, Jonatas Belusso chegou a balançar as redes em bela finalização de primeira, mas a arbitragem assinalou impedimento. Em seguida, veio o empate do Luverdense. Moacir, que havia entrado na segunda etapa, viu Erik entrando no meio da defesa e deu lindo toque. O volante dominou bem e finalizou firme.

O time matogrossense não teve tempo de comemorar, pois no lance seguinte Jonatas Belusso marcou. Aos 15 minutos, ele recebeu outra assistência de Artur e tocou com categoria por cima de Diogo. O centroavante do Londrina virou protagonista da partida porque deixou o time com um a menos na segunda etapa ao reclamar da arbitragem e ser expulso.

Apesar da pressão do Luverdense, o Londrina conseguiu ampliar aos 43 minutos. Marcinho recebeu de Jardel em velocidade e finalizou firme de perna esquerda para dar números finais à partida.

Pela quarta rodada, o Londrina volta a campo na próxima sexta-feira para encarar o Ceará, às 21h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. No dia seguinte, sábado, o Luverdense recebe o Criciúma, às 16h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 3 x 1 LUVERDENSE

LONDRINA - César; Lucas Ramon, Matheus Borges, Silvio e Ayrton; Jardel, Germano, Élton Martins (Bídia), Celsinho (Marcinho) e Artur (Alisson Safira); Jonatas Belusso. Técnico: Claudio Tencati.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan (Moacir), Pierre, Neguete e Paulinho; Ricardo, Rafael Silva, Erik e Marcos Aurélio (Sérgio Mota); Rafael Ratão e Raphael Macena (Roni). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Jonatas Belusso, aos 32 minutos do primeiro tempo; Erik, aos 13, Jonatas Belusso, aos 14, e Marcinho, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Erik (Luverdense).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 27.020,00.

PÚBLICO - 1.573 pagantes (1.921 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).