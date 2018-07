Em casa, Luverdense perde para a Ponte Preta por 1 a 0

O bom futebol esperado no confronto entre Luverdense e Ponte Preta, nesta sexta-feira, passou longe do estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Jogando quase toda a partida com um jogador a menos, o time mato-grossense foi derrotado pelo de Campinas por 1 a 0, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A vitória foi de suma importância para a Ponte Preta, que segue na quinta posição, com 37 pontos, e se reabilita da derrota em casa para o Atlético Goianiense por 4 a 3. Já o Luverdense caiu para a 10.ª posição, com 31 pontos, porque na última rodada tinha perdido para o Vasco, por 2 a 0, em São Januário.

Com um gramado sem estar nas melhores condições, os dois times iniciaram a partida errando muitos passes, ainda que o número de faltas não fosse excessivo. Melhor posicionada em campo, a Ponte Preta conseguia ser mais incisiva e abriu o placar logo aos 10 minutos. Depois de cobrança de escanteio de Adrianinho, o zagueiro Tiago Alves subiu mais alto que os marcadores e cabeceou para o fundo do gol.

Na frente do placar, o time paulista se acomodou no campo de defesa esperando uma pressão do time mandante, o que não aconteceu. O clube de Campinas ficou ainda mais tranquilo após o zagueiro Zé Roberto, do Luverdense, levar o segundo cartão amarelo e ser expulso aos 40 minutos.

Autor do gol, Tiago Alves por muito pouco não fez o segundo gol aos 43 minutos. Depois de cobrança de falta de Adrianinho pela esquerda, o zagueiro desviou no canto esquerdo, mas a bola passou tirando tinta da trave e saiu pela linha de fundo.

Na volta para o segundo tempo, o time da casa, mesmo com um jogador a menos, mostrou uma postura mais ofensiva e por muito pouco não empatou aos quatro minutos. Sumido até aquele momento, o atacante Reinaldo recebeu dentro da área e chutou forte. O goleiro Daniel praticou uma linda defesa em dois tempos e salvou o time visitante.

Ainda que tivesse qualidade para jogar melhor, a Ponte Preta dava mostras de estar contente com o 1 a 0 e não criava jogadas de ataque. O técnico Guto Ferreira colocou o meia Renato Cajá, que completou 100 jogos com a camisa do clube, buscando mais criação, mas nada mudou. Sem que os goleiros trabalhassem mais, o tempo passou e a equipe campineira apenas valorizou o resultado para levar os três pontos.

Os dois times voltam a campo nesta terça, às 21h50. O Luverdense joga novamente no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, contra o Santa Cruz, enquanto que a Ponte Preta viaja para Natal, onde visita o ABC. Os jogos serão válidos pela 23.ª rodada.

FICHA TÉCNICA LUVERDENSE 0 x 1 PONTE PRETA

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Gilson, Montoya, Zé Roberto e Edinho; Carlão, Jean Patrick, Samuel (Júlio Terceiro), Rubinho e Washington (Felipe Alves); Reinaldo (Lê). Técnico: Junior Rocha.

PONTE PRETA - Roberto (Daniel); Rodnei, Gilvan, Tiago Alves e Bryan; Juninho, Fernando Bob e Adrianinho (Renato Cajá); Roni (Adilson Goiano), Cafu e Alexandro. Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Tiago Alves, aos 10 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cafu, Fernando Bob e Gilvan (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Zé Roberto (Luverdense).

ÁRBITRO - Arilson Bispo da Anunciação (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).