Em casa, Lyon bate Strasbourg e se reabilita no Campeonato Francês

O Lyon se reabilitou no Campeonato Francês. Após triunfar na estreia e tropeçar na sequência, o time reagiu na abertura da terceira rodada ao derrotar o Strasbourg por 2 a 0, com um gol em cada tempo, em partida disputada em casa, no Parc Olympique Lyonnais.

O triunfo levou o Lyon aos seis pontos, empatado na terceira posição com o Dijon. Já o Strasbourg perdeu a sua invencibilidade e estacionou nos quatro pontos, em nono lugar. Mas ambos podem ser ultrapassados por diversos adversários na classificação na sequência da terceira rodada.

O Lyon iniciou a partida com os brasileiros Rafael e Marcelo como titulares da sua defesa. O primeiro gol da partida e do time saiu aos 42 minutos, sendo marcado por Martin Terrier, que na segunda metade da temporada 2017/2018 atuou no Strasbourg, por empréstimo.

Na etapa final, o atacante Bertrand Traoré fechou o placar com um belo gol, numa jogada em que driblou o goleiro adversário, aos 19 minutos da etapa final, fazendo 2 a 0 para o Lyon.

Reabilitado, o Lyon voltará a jogar na próxima sexta-feira, quando vai encarar o Nice, em casa. Já o Strasbourg terá compromisso pelo Campeonato Francês no dia seguinte, também como mandante, contra o Nantes.