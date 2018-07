Em casa, Milan volta a tropeçar e cai para o 11º lugar no Italiano

O Milan voltou a tropeçar no Campeonato Italiano. Vindo de uma dura derrota para o Verona por 3 a 0, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso foi batido neste sábado pela Atalanta por 2 a 0, no San Siro, pela 18ª rodada. O segundo revés seguido derrubou o Milan na tabela.

A tradicional equipe italiana ocupa agora a 11ª colocação da tabela, com 24 pontos. Muito distante do líder Napoli, que ostenta 45. A Atalanta, por sua vez, chegou aos 27 pontos e subiu para o 7º posto, voltando a brigar por uma posição dentro da zona de classificação para os torneios europeus da próxima temporada.

Foi o quarto tropeço do Milan desde que Gattuso assumiu a equipe, no lugar de Vincenzo Montella, no fim de novembro. Em seis partidas no comando do time, o técnico faturou apenas duas vitórias, uma no Italiano e outra na Copa da Itália.

Neste sábado, o novo tropeço pode ser colocado na conta da defesa do Milan. Duas falhas custaram os dois gols dos visitantes. O primeiro veio aos 31 minutos de jogo, quando o goleiro Gianluigi Donnarumma não conseguiu defender uma cobrança de falta na área. Ele deu rebote e Bryan Cristante converteu para as redes, na pequena área.

A segunda falha veio a linha. Aos 25 minutos do segundo tempo, Ilicic apareceu sozinho na área para completar cruzamento rasteiro da esquerda. Ele só precisou empurrar a bola para as redes, selando a vitória dos visitantes, que teve o zagueiro Rafael Toloi, ex-São Paulo, entre os titulares.

A rodada do Italiano neste sábado será encerrada pelo duelo entre Juventus e Roma, em Turim. A equipe da casa briga pela ponta, ocupando atualmente a vice-liderança. A Roma é a quarta colocada.