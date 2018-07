Em casa, Mirassol apenas empata com Catanduvense por 1 a 1

MIRASSOL - O Mirassol voltou a desperdiçar uma grande oportunidade de vencer no Campeonato Paulista. Apesar de dominar a maior parte do jogo, ficou apenas no empate com o Catanduvense, por 1 a 1, na tarde desta quarta-feira, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela abertura da segunda rodada.

Na estreia, os donos da casa já haviam vivido situação semelhante, quando fizeram um grande jogo contra o Corinthians, mas foram derrotados por 2 a 1, de virada, com um gol nos acréscimos. Por outro lado, o Catanduvense, que faz sua estreia na elite, conquistou seu primeiro ponto, após perder em casa para o Mogi Mirim, por 2 a 0, na rodada inicial.

Os dois gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. O Mirassol abriu o placar logo aos nove minutos, quando o volante Sérgio Manoel carregou a bola com liberdade e, próximo à grande área, soltou um chute rasteiro, no canto esquerdo do goleiro João Paulo.

Os visitantes, entretanto, conseguiram chegar ao empate aos 26 minutos. A defesa adversária falhou e o meia Washington escapou livre para bater no canto esquerdo do goleiro Fernando Leal. Na segunda etapa, os mandantes dominaram, mas não conseguiram superar o goleiro João Paulo.

No próximo sábado, às 17 horas, o Mirassol volta a campo para enfrentar o Oeste, no Estádio dos Amaros, em Itápolis. Enquanto isso, o Catanduvense terá um duelo complicado contra o Palmeiras, no domingo, às 17 horas, no Estádio Sílvio Salles, em Catanduva.

FICHA TÉCNICA:

Mirassol 1 x 1 Catanduvense

Mirassol - Fernando Leal; Eric, Matheus, Dezinho (Igor) e Márcio Careca; Sérgio Manoel, Acleisson (Borebi), Esley (Vítor Dourado) e Xuxa; Gilsinho e Malaquias. Técnico - Ivan Baitello.

Catanduvense - João Paulo; Lorran (Jéferson), Cleber, Ednei e Anderson Paim; Fabinho Carioca, Ricardo Oliveira, Washington (Sidraílson) e Alex Wilian; Alemão e Lúcio Bala (Jonhson). Técnico - Roberval Davino.

Gols - Sérgio Manoel, aos 9, e Washington, aos 26 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Antônio Rogério Batista do Prado.

Cartões amarelos - Fabinho Carioca, Eric, Ricardo Oliveira, Lorran, Borebi, João Paulo e Alemão.

Renda - R$ 13.088,00.

Público - 1.243 torcedores.

Local - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).