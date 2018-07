Em casa, Oeste supera Boa por 2 a 1 na estreia de Roberto Cavalo

A troca de comando técnico fez bem ao Oeste, pelo menos, em termos práticos. Na estreia do treinador Roberto Cavalo, o time de Itápolis (SP) venceu o Boa por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio dos Amaros, no interior paulista, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Serginho foi o destaque do jogo marcando os dois gols.

Com a vitória, o time paulista conseguiu deixar, ainda que provisoriamente, a zona de rebaixamento, subindo para a 16.ª posição, com 19 pontos. Já o Boa é o 11.º colocado, com 24 pontos, sofrendo sua segunda derrota seguida. Tinha caído, fora, por 2 a 1, diante do Joinville.

Novo técnico do Oeste, Roberto Cavalo mostrou que é pé quente. Ele ocupou a vaga de Luis Carlos Martins, que pediu para sair após a derrota para o Náutico por 3 a 2, no Recife. Logo no primeiro minuto de jogo ele já viu o seu time abrir o placar. Depois de um cruzamento de Fernandinho pela esquerda, o zagueiro Lula, do Boa, afastou para fora da área. No rebote, Serginho acertou um chute forte e a bola entrou no gol, sem chances para o goleiro João Carlos.

Atrás no placar, o Boa foi com tudo ao ataque em busca do gol de empate. Aos 10 minutos, Diego Oliveira recebeu dentro da área e conseguiu girar sobre a marcação. Frente a frente com o goleiro Anderson, ele chutou mal e a bola foi para fora.

O time mineiro voltaria a assustar aos 25 minutos. Marinho Donizete foi até a linha de fundo e cruzou para a área. A bola passou por todo mundo e sobrou do outro lado para Edmar. O lateral tentou a finalização, mas pegou embaixo da bola e ela foi para fora.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Nedo Xavier pediu que os seus jogadores marcassem no campo de ataque. Assim, o Boa exerceu muita pressão sobre o Oeste e não demorou para assustar. Aos sete minutos, Thomas cobrou uma falta com muita força e exigiu grande defesa de Anderson.

Um minuto depois, porém, mais uma vez o atacante Serginho jogou um balde de água fria no time de Varginha (MG). Aos oito, o atacante recebeu a bola na entrada da área, cortou o marcador e chutou de fora da área. A bola entrou no ângulo do gol defendido por João Carlos.

Sem demonstrar muita qualidade para buscar o resultado, o Boa não conseguia furar a boa linha defensiva do Oeste na partida. Aos 25 minutos, Marinho Donizete teve a chance de diminuir em cobrança de pênalti, mas cobrou mal e a bola foi na trave. Aos 34, enfim o gol. Roger Gaúcho vacilou e perdeu a bola para Clébson. O meia invadiu a área e chutou forte, sem chance para Anderson.

O Oeste volta a campo na próxima sexta, às 20h30, para enfrentar o Joinville, fora de casa, pela 19.ª rodada. Já o Boa joga nesta terça-feira, às 19h30, contra o Icasa, no estádio Dilzon Melo, em Varginha.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 x 1 BOA

OESTE - Anderson; Ezequiel, Lucas Bahia, Renan Diniz e Fernandinho; Fernando Melo, Dionísio, Kléber (Negretti) e Roger Gaúcho (Éder); Fábio Santos (Marcinho Beija-Flor) e Serginho. Técnico: Roberto Cavalo.

BOA - João Carlos; Edmar (Eric), Lula, Ciro Sena e Marinho Donizete; Vinícius Hess, Thomas, Wellington e Clébson; Uallisson Pikachu (Luiz Eduardo) e Diego Oliveira (Francis). Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Serginho, a 1 minuto do primeiro tempo; Serginho, aos 8, e Clébson, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernandinho e Serginho (Oeste); Ciro Sena e Clébson (Boa).

ÁRBITRO - João Lupato (MS).

RENDA - R$ 3.190,00.

PÚBLICO - 207 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).