Em casa, Penapolense empata com Ituano e continua sem vencer no Paulistão

Como mandantes, esperava-se o Penapolense marcando forte e no ataque. Mas não conseguiu penetrar na forte marcação armada no Ituano pelo técnico Tarcísio Pugliese. Ele protegeu bem o setor defensivo e explorou a velocidade de seus atacantes para chegar no ataque. A única chance saiu aos 27 minutos, em uma cabeçada de Misael que tirou tinta da trave esquerda do goleiro.

No segundo tempo, apesar da disposição do técnico Narciso em buscar a vitória para o time da casa, o panorama do jogo não mudou. No primeiro minuto, porém, Roni quase abriu o placar ao chutar forte, mas para a defesa firme do goleiro Fábio.

O Ituano ameaçou também em uma falta cobrada por Caucaia, que exigiu uma boa defesa de Leandro Santos. Isso aos 16 minutos. No final explorou os contra-ataques. Aos 43, quando Ronaldo ajeitou a bola livre na frente da área, chutou para fora. No minuto seguinte, em outro contra-ataque, Dick chutou no alto e Leandro Santos salvou para escanteio. No minuto seguinte, Claudinho bateu cruzado e o goleiro da casa segurou o empate outra vez.

Nesta quarta-feira, de novo em casa, o Penapolense vai tentar a sua primeira vitória diante do São Bernardo, a partir das 22 horas. O Ituano entra em campo na quinta, às 19h30, na cidade de Piracicaba, diante do XV de Piracicaba.

FICHA TÉCNICA

PENAPOLENSE 0 x 0 ITUANO

PENAPOLENSE - Leandro Santos; Arnaldo, Gualberto, Jailton e João Lucas; Gilmak, Washington, Wellington Bruno (Dimba) e Rafael Costa (Roni); Crislan e Diego Rosa (Fernando). Técnico: Narciso.

ITUANO - Fábio; Dick, Naylhor, Léo e Peri; Jhonathan, Jackson Caucaia, Clayson (Claudinho) e Cristian (Djavan); Misael e Ricardinho (Ronaldo). Técnico: Tarcísio Pugliese.

CARTÕES AMARELOS - João Lucas (Penapolense); Cristian e Ronaldo (Ituano).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP).