Em casa, Ponte Preta quer entrar focada para não dar chances ao Cruzeiro Independente do adversário, de sua tradição, de seus títulos ou do peso de sua camisa, a Ponte Preta vai sempre jogar para vencer. E não será diferente contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem garante é o técnico Eduardo Baptista, lembrando que se o time mineiro vem pressionado por ser o lanterna, o campineiro tem a obrigação de buscar a reabilitação diante de sua torcida. Com 13 pontos, a Ponte defenderá a 10.ª posição na tabela de classificação.