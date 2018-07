Em casa, Prudente quer dar fim ao 'efeito gangorra'

Até agora, o clube do interior paulista alternou dois jogos ruins, nas derrotas para Avaí (6 a 0) e Flamengo (3 a 1), com a boa atuação na goleada sobre o Atlético Mineiro (4 a 0). Com os resultados, a equipe segue na parte debaixo da tabela, com três pontos, no incômodo 14.º lugar.

Tratando o duelo como uma decisão, o técnico Toninho Cecílio deve fazer muitas mudanças no time. A primeira delas estará na lateral esquerda. É que Marcelo Oliveira pertence ao Corinthians e existe um acordo entre os clubes que lhe impede de jogar.

O zagueiro Diego deve ser improvisado no lado esquerdo. Com isso, Paulão deve retornar à zaga ao lado de Leonardo. No meio de campo, os meias Carlos Eduardo e Wesley ganham as vagas do zagueiro Dênis e do atacante Henrique Dias.