Em casa, Real Madrid bate o Espanyol e continua na liderança

Pressionado por três derrotas seguidas, sendo duas por competições oficiais, o Real Madrid deu uma resposta em campo neste sábado. Em partida válida pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol, o time derrotou o Espanyol por 3 a 0, no Santiago Bernabéu e assegurou a permanência na liderança do torneio.

O resultado levou o Real Madrid aos 42 pontos, com quatro de vantagem para Barcelona e Atlético de Madrid, que vão se enfrentar neste domingo, na sequência da rodada. Já o Espanyol segure na zona intermediária da classificação do Campeonato Espanhol, com 20 pontos, na décima colocação.

O Real Madrid abriu o placar da partida logo aos 12 minutos do primeiro tempo, numa jogada em que exerceu com perfeição o seu futebol de alta velocidade. Bale inverteu a bola para Cristiano Ronaldo, que passou para James Rodríguez, de frente para a meta adversária, bater e fazer 1 a 0. Já o segundo gol do Real Madrid saiu aos 28 minutos. Dessa vez, Bale executou cobrança de falta, com a bola batendo na trave direita da meta do Espanyol antes de entrar.

Logo no começo do segundo tempo, Fabio Coentrão foi expulso por uma entrada dura em disputa com Cañas. Mas nem isso ameaçou o triunfo do Atlético de Madrid, que seguiu com o duelo sob controle e marcou o seu terceiro gol aos 30 minutos. Na jogada, Arbeloa cruzou para Nacho Fernández, que dominou a bola e bateu forte para definir o triunfo por 3 a 0.

Recuperado e com a liderança do Campeonato Espanhol assegurada, o Real Madrid agora concentra as suas atenções na Copa do Rei. Após perder o jogo de ida das oitavas de final por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, o time vai receber o rival na próxima quinta-feira no Santiago Bernabéu.