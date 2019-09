Em casa, Rennes perde do Nice e cede liderança do Francês ao Paris Saint-Germain

Derrotado em casa pelo Nice pelo placar de 2 a 1 neste domingo, o Rennes, a sensação das primeiras rodadas do Campeonato Francês, acabou perdendo não só os 100% de aproveitamento que vinha mantendo na competição como também a chance de manter a liderança na tabela de classificação, que agora pertence ao Paris Saint-Germain.

O revés se concretizou em uma virada da equipe visitante, que agora assume o terceiro lugar com o mesmo número de pontos do adversário desta rodada: nove após quatro rodadas. Com o mesmo desempenho até o momento na pontuação, o Paris Saint-Germain leva vantagem no critério de saldo de gols.

O jogo que redefiniu a parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Francês teve lugar no estádio Roazhon Park, casa do Rennes, que até chegou a sair na frente com um gol contra de Lloris, ainda no primeiro tempo. Mas Cyprien, de pênalti, e Coly, nos acréscimos, decretaram a vitória para o Nice.

Quem venceu também na rodada deste domingo foi o Olympique de Marselha. Com gol do argentino Dario Benedetto, ex-Boca Juniors, passou pelo Saint-Étienne por 1 a 0, atuando no estádio Vélodrome, em Marselha. O resultado deixou a equipe do volante brasileiro Luiz Gustavo em oitavo lugar com sete pontos, enquanto que o rival estacionou nos quatro, em 16.º.

Ainda sem vencer na competição, o Monaco visitou o Strasbourg e saiu apenas com um empate por 2 a 2. Com duas derrotas em quatro rodadas, a equipe dos brasileiros Jemerson, Naldo e Gabriel Boschilia ocupa a zona de rebaixamento - do qual escapou por pouco na última temporada -, com apenas dois pontos, em 19.º lugar.

Fechando a quarta rodada, em casa, o Reims superou o Lille por 2 a 0 e também chegou aos sete pontos, só que leva vantagem em relação ao Olympique de Marselha no saldo de gols.