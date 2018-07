Em casa, Roma conquista virada heróica sobre o Bayern

Agora com nove pontos, a equipe italiana está a um empate da vaga à próxima fase da competição europeia. No dia 8 de dezembro, viaja até a Romênia para enfrentar o já eliminado Cluj, que não tem mais chances de avançar nem para a Liga Europa. O seu rival é o Basel, que na Suíça derrotou o time romeno por 1 a 0 - gol de Almerares, aos 15 minutos do primeiro tempo - e chegou a seis pontos. Na última rodada, joga contra o Bayern, em Munique, e, além de vencer, tem de contar com uma derrota da Roma.

O primeiro tempo da partida no estádio Olímpico foi todo do clube alemão, que está com 12 pontos e já garantiu a primeira colocação da chave. Tanto é que conseguiu marcar seus dois gols em um intervalo de apenas seis minutos. Aos 33, o centroavante Mário Gomez aproveitou um cruzamento pelo lado direito e tocou para as redes. Aos 39, o mesmo atacante marcou mais uma vez.

As coisas mudaram na segunda etapa. Com raça e disposição, a Roma conseguiu diminuir logo aos quatro minutos com o atacante Marco Borriello. A pressão italiana prosseguiu por todo o período e o empate chegou aos 36 com o meia Daniele de Rossi. A igualdade já deixava a equipe italiana em uma boa situação no grupo, mas a vontade de todos na Roma a levaram à vitória em um gol de pênalti de Totti, aos 39 minutos.