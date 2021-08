Em casa, Santos tenta quebrar sequência de empates contra o Flamengo para subir na tabela

Retomar o caminho das vitórias. Essa é a missão do Santos neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, para afastar o clima de instabilidade no clube e, também melhorar a sua situação na tabela. O time do técnico Fernando Diniz empatou os últimos três jogos na competição e, para piorar, ainda vem de derrota na Copa do Brasil para o Athlético-PR.

O histórico dos santistas neste Brasileiro, aliás, mostra que a equipe precisa se repaginar. O Santos é o terceiro time que mais empatou no torneio (sete vezes) junto com o Bragantino e Internacional. O líder em terminar os jogos com igualdade no placar é o Ceará (nove vezes), seguido do Cuiabá, que acumulou oito empates.

No confronto mais recente, o 2 a 2 contra o Internacional, Fernando Diniz cobrou mais atenção da defesa já que o gol de empate dos gaúchos saiu aos 42min da etapa final.

“Foi todo o sistema defensivo, um erro coletivo. Poderíamos ter tomado outro tipo de gol, mas o lance que originou o empate deles foi muito treinado pelo grupo”, comentou o treinador.

Um triunfo diante do Flamengo serviria também para aliviar o clima de tensão no clube. Eliminado da Copa Sul-Americana, o time da Vila Belmiro vem de derrota no meio de semana para o Athletico-PR pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Para justificar a irregularidade nos últimos jogos, Diniz falou das perdas que teve com jogadores negociados. Entre os mais importantes, estão nessa lista o atacante Kaio Jorge e o volante Alison.

“Da Libertadores para cá mudou muita coisa. Ter que mudar o time jogo a jogo, provoca uma irregularidade. Isso é normal. Os outros times também oscilam. Tem a ver um pouco com a juventude dos nossos jogadores também, mas com um pouco mais de tempo para treinar, a tendência é a oscilação diminuir”, comentou o técnico em entrevista à Santos TV.

Uma das preocupações do comandante para a partida deste sábado é a bola aérea. “Temos que trabalhar bastante para corrigir isso. Aliás, é uma das coisas que a gente mais faz. Os jogadores estão se dedicando muito. Mas as constantes trocas às vezes atrapalham.”

O treinador ganhou mais um problema na defesa. Luiz Felipe, com edema na coxa está fora. Robson Reis fica com a sua vaga. Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Athletico-PR e deixou uma boa impressão. “Ele entrou bem e fez uma atuação segura”, disse Diniz.

Pelo lado do Flamengo, o técnico Renato Gaúcho não vai poder contar com Bruno Henrique, que sofreu uma lesão na coxa. Michael deve formar o ataque ao lado de Gabigol. Outra novidade pode ser Vitinho iniciando a partida para dar um pouco mais de descanso a Arrascaeta.

O time carioca vem de uma goleada sobre o Grêmio na Copa do Brasil. No Brasileiro, o rubro-negro ocupa a quinta colocação com 28 pontos.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x FLAMENGO

SANTOS – João Paulo; Madson, Robson Reis, Wagner Leonardo e Filipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez Marcos Guilherme; Marinho e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO – Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Filipe Luís; William Arão, Diego Ribas, Éverton Ribeiro e Arrascaeta (Vitinho); Michael e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos.