Em casa, São Bernardo vence Botafogo por 1 a 0 pelo Paulista

SÃO BERNARDO DO CAMPO - O São Bernardo começou o Campeonato Paulista com o pé direito ao vencer o Botafogo por 1 a 0, neste sábado à noite, no Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo. O jogo foi equilibrado, o placar justo e ambos terão que melhorar bastante tecnicamente. O vencedor divide a liderança do Grupo C com o Santos, ambos com três pontos. O Botafogo divide a lanterna do Grupo B, sem ponto, com o XV de Piracicaba.

"É importante largar vencendo e, principalmente, somar pontos em casa", resumiu o técnico Edson Boaro, que levou o time ao título da Copa Paulista que valeu uma vaga na Copa do Brasil. O São Bernardo agora é o único representante da região do ABC no Paulista, porque Santo André e São Caetano disputarão a Série A2.

O jogo começou equilibrado, sem que os dois rivais se arriscassem muito ao ataque. Como visitante, o Botafogo tratou de dominar o setor de meio-campo, reforçando a marcação. O meia Camilo se machucou e Léo, um volante, entrou em seu lugar. Mas o time não chegava ao ataque com perigo.

Numa saída errada do lateral Daniel Borges, num contra-ataque, a bola caiu nos pés de Bady no lado esquerdo da grande área. Ele chutou a bola de primeira e cruzado superando o goleiro Gilvan, que estava adiantado, e abrindo o placar aos 43 minutos.

No intervalo aconteceu um lance curioso. Um gandula, de 21 anos, Alison Costa, acusou alguém do banco de reservas do visitante de agressão com um soco na boca, mas não soube identificar o agressor e os botafoguenses negaram o fato. "Foi um zagueiro barbudinho (teria sido o reserva Gabriel). Vou depois na polícia registrar um boletim de ocorrência e ver o que acontece", prometeu o agredido.

Na volta para o segundo tempo, a expectativa era de que o Botafogo fosse mais ousado. Mas isso não aconteceu, ficando na espera de uma bola para empatar o placar. Aos 11 minutos, Marcelo Macedo, do Botafogo, tentou arriscar pelo alto e quase surpreendeu Wilson Junior, que mandou por cima do travessão e salvou o empate.

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Botafogo vai visitar o XV de Piracicaba, quarta-feira, às 19h30, em Piracicaba. Na terça-feira, em Ribeirão Preto, o Botafogo vai receber a Ponte Preta.

SÃO BERNARDO 1 X 0 BOTAFOGO

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Rafael Cruz, Fernando Lombardi, Luciano Castán e Eduardo; Daniel Pereira, Marino (Erick Flores), Edson e Bady; Careca e Márcio Diogo (Gil). Técnico: Edson Boaro.

BOTAFOGO - Gilvan; Daniel Borges, César Gaúcho, Henrique Mattos e Augusto Ramos; Gilmak, Hudson, Camilo (Léo) e Sérgio Mota (Wellington Bruno); Leandro (Willian) e Marcelo Macedo. Técnico: Wagner Lopes.

GOL - Bady, aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Fábio de Jesus Volpato (SP).

CARTÕES AMARELOS - Edson (São Bernardo); Henrique Mattos, Willian e Léo (Botafogo).

RENDA - R$ 126.415,00.

PÚBLICO - 8.244 pagantes.

LOCAL - Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).