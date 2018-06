Em casa, São Caetano colocará sua torcida no setor visitante contra o São Paulo

O São Caetano não "vendeu" o seu mando de campo das quartas de final do Campeonato Paulista como o Bragantino, mas a sua torcida será minoria mesmo no estádio Anacleto Campanella. O presidente Nairo Ferreira garantiu que a torcida do São Paulo vai ficar com o maior espaço das arquibancadas na partida deste sábado, às 16 horas.

"Ainda estamos vendo com a Polícia Militar, mas vamos ficar na parte dos visitantes. O São Paulo tem mais torcedores e por isso eles terão um espaço maior", garantiu o mandatário.

A carga total de ingressos é de 13 mil, sendo que 9.750 serão destinados aos são-paulinos. O setor das cadeiras será misto. Os preços dos bilhetes variam de R$ 60 a R$ 80, com meia-entrada. As vendas começaram nesta quarta-feira e duram até o segundo tempo da partida.

O jogo de volta entre os dois times está marcado para a próxima terça-feira, às 21 horas, no Morumbi.