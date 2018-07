Em casa, São Paulo vence jogo-treino contra Nacional: 2 a 0

O São Paulo derrotou o Nacional por 2 a 0, em jogo-treino realizado na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Foi a segunda atividade desse tipo desde que o time voltou da excursão aos Estados Unidos na semana passada - na última terça, fez 6 a 0 no Taboão da Serra.

Nesta quinta-feira, o técnico Muricy Ramalho escalou o time com Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Ganso; Osvaldo, Ademilson e Alan Kardec. Luis Fabiano, ainda em recuperação de lesão, e Kaká, em busca da melhor forma física, foram desfalques.

Ademilson, ainda no primeiro tempo, e Edson Silva, que entrou na segunda etapa, quando Muricy trocou o time titular pelo reserva, marcaram os gols da vitória são-paulina. Assim, o São Paulo vai se preparando para a retomada do Brasileirão, quarta-feira, contra o Bahia.

Enquanto isso, Kaká começou a treinar com bola nesta quinta-feira - antes, estava fazendo apenas trabalhos físicos. Assim, ele vai mostrando evolução para poder reestrear com a camisa do São Paulo.

"O Kaká fez um trabalho técnico, já com os movimentos naturais de um jogo. O treino, contudo, também visou desenvolver a resistência do atleta", afirmou o preparador físico José Mário Campeiz. "Os trabalhos com bola serão cada vez mais frequentes."